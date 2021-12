Morre no Rio o ator Nildo Parente, aos 74 anos

O ator Nildo Parente, de 74 anos, morreu na noite de ontem no Hospital Adventista Silvestre, no centro do Rio de Janeiro, onde estava internado havia quase dois meses. Segundo a assessoria do hospital, o ator morreu em decorrência de complicações de um acidente vascular cerebral (AVC). Nildo Parente nasceu em 1936, em Fortaleza (CE). Em mais de 40 anos de carreira, atuou em dezenas de novelas e filmes. O ator foi sepultado no Cemitério São João Batista, às 17 horas.





Nildo Parente participou de cerca de 80 produções na TV, no cinema e no teatro. Na Globo, o ator esteve presente em mais de 20 atrações, como as novelas ‘Paraíso Tropical’ (2007), ‘Senhora do Destino’ (2004), ‘Celebridade’ (2003), ‘Coração de Estudante’ (2002), ‘Pecado Capital’ (1998), ‘Pátria Minha’ (1994), ‘O Dono do Mundo’ (1991), ‘Lua Cheia de Amor’ (1990) e ‘Pai Herói’ (1979); e nas minisséries ‘Chico Xavier’ (2011), ‘Amazônia, de Galvez a Chico Mendes (2007)’, ‘Aquarela do Brasil’ (2000), ‘Anos Rebeldes’ (1992) e ‘A,E,I,O... Urca’ (1990).



adblock ativo