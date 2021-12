Morre no Rio o ator Buza Ferraz

Após sofrer três paradas respiratórias no Hospital Samaritano, no Rio, faleceu às 2h15 da madrugada de hoje o ator e diretor Alberto Buza Ferraz, o Buza Ferraz, de 59 anos. O ator, que estava passando o feriado da Páscoa em Teresópolis (RJ), foi para o hospital após sentir falta de ar e dores no peito.







De acordo com a cunhada do ator, Cláudia Ferraz, casada com o irmão de Buza, Antônio Paulo Ferraz, o ator deixa cinco filhos. Seu último papel na TV Globo foi na novela "Páginas da Vida", de Manoel Carlos.







O velório do ator teve início às 11h, na capela do cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio. O enterro será ás 16h.









