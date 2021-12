Morreu na manhã desta terça-feira, 20, no Rio de Janeiro, a atriz Yoná Magalhães, de 80 anos. Ela estava internada desde o dia 18 de setembro por causa de problemas cardíacos.

A morte da atriz gerou comoção nas redes sociais. Diversos artistas também lamentaram o ocorrido, como o ator Othon Bastos. "Era uma colega maravilhosa. Ela vai deixar muita saudade, principalmente para os amigos que ficaram. Eu tinha um grande afeto por ela. Fomos colegas por mais de 50 anos", disse ele, em entrevista à Globo News.

Yoná Magalhães Gonçalves nasceu no dia 7 de agosto de 1935, no Rio. O início da carreira da atriz foi marcado pelo filme "Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1964), do cineasta Glauber Rocha, com quem Yoná trabalhou também em "A Rosa de Deus". A atriz começou no ofício para ajudar a família, após seu pai perder o emprego.

Depois de uma passagem pela Bahia, onde atuou no grupo de teatro "A Barca" e filmou com Glauber Rocha, voltou ao Rio em 1964 e continuou trabalhando com teatro.

Na TV, um de seus maiores sucessos foi a novela Roque Santeiro, de Dias Gomes e Aguinaldo Silva, onde interpretou Matilde.

Entre as novelas em que participou então "O Outro" (1987), "O Sheik de Agadir" (1966), "A Sombra de Rebecca" (1967), "O Homem Proibido" (1968), "A Gata de Vison" (1968/1969), Tieta (1989) e "A Ponte dos Suspiros" (1969). Ela também estrelou inúmeras peças no teatro.

Veja a atriz atuando no papel de Tonha, mulher de Zé Esteves, em Tieta

Da Redação Morre no Rio de Janeiro a atriz Yoná Magalhães

