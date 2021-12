Morre no Rio a atriz Tereza Rachel

A atriz Tereza Rachel morreu no início da tarde de sábado, 2, no Rio de Janeiro, mas a informação só foi confirmada nesta segunda-feira, 4, pelo Hospital São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio, onde ela estava internada havia três meses.

Tereza deu entrada na unidade com problemas intestinais no dia 30 de dezembro. Ficou no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital desde então. A causa da morte, segundo o São Lucas, foram complicações decorrentes de um quadro agudo de obstrução intestinal. O hospital não divulgou informações sobre velório nem enterro do corpo.

O produtor Frederico Reder, que arrendou o teatro que leva o nome da atriz, em Copacabana, em 2012, ainda não havia sido informado do falecimento. A atriz, nascida Teresinha Malka Brandwain Taiba de La Sierra, tinha 80 anos e uma carreira de 60 no teatro, cinema e TV, como produtora e atriz. Fundou seu teatro nos anos 1970, dando palco a espetáculos de vanguarda.

adblock ativo