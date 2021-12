Morre Mauricio Spada e Souza, filho do desenhista Mauricio de Sousa

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 2, Mauricio Spada e Souza, aos 44 anos, filho do desenhista Mauricio de Sousa. Fotógrafo, produtor de vídeo e computação, ele deixa esposa e duas filhas. As informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas ainda nesta segunda, de acordo com um comunicado. A causa da morte não foi divulgada.

Assim como os demais filhos, Mauricio Spada e Souza também possuía um personagem da Turma da Mônica em sua homenagem, o professor Spada, que é o instrutor de informática da Turma.

O personagem às vezes se transforma no Dr. Spam, seu alter ego que sonha em dominar o mundo usando a informática, cuja inspiração foi o célebre conto O Médico e o Monstro.

Spada foi fonte de inspiração para a criação do Doutor Spam (Foto: Reprodução)

adblock ativo