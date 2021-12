Morre Marie Fredriksson, vocalista do Roxette, aos 61 anos

A cantora Marie Fredriksson, do Roxette, faleceu, aos 61 anos, vítima de câncer. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira, 9. A vocalista lutava há 17 anos contra a doença que atingia o cérebro.

Marie formava a dupla pop com Per Gessle, que usou as redes sociais para lamentar a perda da companheira. Ela era casada com Mikael Bolyos e deixa dois filhos.

A artista nasceu na Suécia, em 30 de maio de 1958. O Roxette foi formado em 1986, atingindo as paradas de sucesso com diversos hits, como "It Must Have Been Love", "How Do You Do!", "Sleeping In My Car" e "Dangerous".

