Morre Lemmy Kilmister, vocalista do Motörhead

Morreu nesta segunda-feira, 28, o líder da banda inglesa de heavy metal Motörhead, Lemmy Kilmister, aos 70 anos. Ele descobriu no último sábado, 26, que sofria de uma forma "extremamente agressiva" de câncer.

A página oficial do grupo no Facebook fez o anúncio. "Não há maneira fácil de dizer isso... nosso poderoso e nobre amigo Lemmy morreu hoje após uma curta batalha contra um tipo extramente agressivo de câncer. Ele estava em sua casa, sentado em frente ao seu video game favorito com sua família", disse o comunicado.

O vocalista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, lamentou a perda no Facebook. "Perdi hoje um dos meus melhores amigos, Lemmy. Ele era um guerreiro e uma lenda. Eu vou te encontrar do outro lado", escreveu.

