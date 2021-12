Morre Karl Franz Hummel, guitarrista-fundador do Camisa de Vênus

O ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus, Karl Franz Hummel, morreu na manhã desta quinta-feira, 8, no Hospital das Clínicas, em Salvador, onde estava internado há cerca de 20 dias. A informação foi confirmada pelo ex-vocalista da banda, Eduardo Scott.

"Agora é oficial. Meu parceiro Karl Frans Hummel fez a passagem no início desta manhã. Estas imagens felizes são o que ficarão guardadas para sempre em minha memória. Descanse em paz, meu irmão. R.I.P", escreeveu, ao publicar fotos ao lado do colega.

O corpo do músico será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, às 16h. Nesta quarta, 7, o grupo Camisa de Vênus tinha divulgado o falecimento do músico em seu perfil no Facebook, mas a informação foi contestada pela mulher de Karl, que explicou, na ocasião, que ele estava em estado grave.

A banda pediu desculpas pelo erro. Karl foi um dos fundadores do grupo de rock nos anos 80.

