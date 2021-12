Morre José Messias, ex-jurado de Raul Gil

O ex-jurado do programa Raul Gil, José Messias, morreu aos 86 anos na noite desta sexta-feira, 12, no Rio de Janeiro. O cantor, compositor e radialista teve falência múltipla de órgão em consequência de uma complicação renal. Ele estava internado há cerca de dez dias no Hospital Italiano, no Grajaú, no Rio de Janeiro.

O SBT divulgou nota lamentando a morte de José Messias e informou que seu corpo será enterrado neste sábado, 13, às 16 horas no Cemitério Nossa Senhora de Nazaré, no Rio de Janeiro.

O mineiro de Bom Jardim de Minas foi criador do famoso quadro "Para quem você tira o chapéu". Ele tinha uma vasta experiência na TV e no rádio, onde começou a trabalhar em 1945.

Como compositor, ele teve a primeira música gravada, "A dança do coça coça", em 1952. A canção foi lançada por Heleninha Costa. Ele também compôs "A mão que afaga", "Macumbô", "Deus e a natureza", "Ai, ai, meu Deus" e "Você aí". Em alguns, ele contou com parcerias.

