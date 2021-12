Morre funkeiro MC Sapão, aos 40 anos

O cantor Jefferson Fernandes Luiz, conhecido como MC Sapão, morreu na tarde desta sexta-feira, 19, no Rio de Janeiro, aos 40 anos, após enfrentar um quadro de pneumonia.

O artista estava internado em um hospital no Rio desde o dia 10 de abril. Segundo o boletim enviado pela assessoria de imprensa do funkeiro, o estado dele era "estável, porém grave". No dia anterior, o cantor apresentava o quadro de saúde "grave e instável".

Ainda de acordo com a nota, ele contraiu pneumonia durante as viagens por causa da turnê "Deixa ela dançar". O funkeiro deixa quatro filhos.

