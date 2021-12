Morre filho do apresentador Chacrinha

José Renato Barbosa de Medeiros, filho do apresentador Chacrinha, morreu na manhã desta quinta-feira, 6, no Rio de Janeiro. Renato, 63 anos, estava internado desde setembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Barra D'Or. Ele apresentou complicações respiratórias e cardiológicas, quando veio a óbito.

Renato foi casado com a cantora Wanderléa. Pelo Facebook, ela se pronunciou: "Tchu meu herói meu amor descanse em paz. Obrigada por tantos momentos felizes que vivemos juntos e por tudo que contigo aprendi. Nossas lembranças estarão sempre guardadas em meu coracão".

