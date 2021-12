Morre estilista Pierre Cardin, aos 98 anos

Morreu na manhã desta terça-feira, 29, o estilista ítalo-francês Pierre Cardin, de 98 anos. O artista estava internado no hospital Neuilly, em Paris. A causa da morte não foi divulgada pela família.

“É um dia de grande tristeza para toda a nossa família, Pierre Cardin já não está entre nós. O grande costureiro que foi, atravessou o século, deixando para a França e para o mundo um patrimônio artístico único na moda, mas não só isso. Nos orgulhamos da sua ambição tenaz e da ousadia que demonstrou ao longo da vida”, diz a nota da família, destacando o “homem moderno de muitos talentos e energia inesgotável”, declarou a família em nota.

Renomado, Cardin ganhou notoriedade pelo seu estilo futurista e geométrico. Italiano de nascimento, o estilista se naturalizou francês, após chegar no país ainda criança. Com passagem por maisons, empresas de moda, como a Christian Dior, onde trabalhou na década de 1950, o desenhista estrelou, em janeiro deste ano, um documentário, chamado “House of Cardin”, onde mostrava sua rotina como estilista.

