Morre em Salvador o professor e maestro Horst Schwebel

Morreu na madrugada desta quarta-feira, 30, o professor e maestro Horst Schwebel. Natural da Alemanha, Schwebel ganhou na Bahia o apelido de "Xuxú". Ele fundou a Banda Sinfônica da UFBA e ocupou várias funções administrativas na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (EMUS/UFBA) da qual foi Diretor de 2005 a 2009, quando, então, aposentou-se após 50 anos de trabalho.

O Teatro Castro Alves mandou uma nota de pesar. "Com a sua partida, o maestro e professor alemão deixa um imenso legado para a música na Bahia e a saudade dos seus fiéis aprendizes. Neste momento difícil, o TCA e toda sua equipe se solidarizam com os seus familiares, amigos e admiradores", diz a nota.

Schwebel realizou seus estudos musicais na Escola Superior de Música de Karlsruhe. Antes de chegar ao Brasil, exerceu suas primeiras atividades profissionais nas Orquestras de Bad Hersfeld e na Sinfônica de Hamburgo. Horst é pai de Heinz Schwebel, músico integrante da nossa Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA).

No ano de 1958, foi contratado através de concurso para fazer parte do corpo docente dos então "Seminários Livres de Música" como professor de trompete e 1º trompete da Orquestra Sinfônica da UFBA. Desenvolveu intensa atividade no campo dos instrumentos de sopro, tendo criado o primeiro conjunto de metais do Brasil.

Em 2013, Xuxú regeu um concerto especial na Sala Principal do TCA para celebrar os 33 anos do conjunto, reunindo fundadores, antigos e atuais membros, contando com a participação de músicos do naipe de sopros da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA). A maioria dos instrumentistas de sopro e de percussão da OSBA atuou nesta banda, o que mostra a importância de Xuxú para formação destes músicos.

