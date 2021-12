Morre em Salvador o maestro italiano Piero Bastianelli

Morreu nesta segunda-feira, 12, em Salvador, o maestro italiano radicado na Bahia, Piero Bastianelli. Pró-Reitor de Extensão da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Bastianelli tinha 78 anos e lutava há três contra um câncer na bexiga.

Natural de Pisa, na Itália, Piero Bastianelli foi diretor da Escola de Música por várias gestões e maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e da Orquestra Sinfônica da Ufba. O corpo do maestro será enterrado na quarta-feira, 13, no cemitério do Campo Santo, em Salvador.

Assista à um vídeo em que o maestro fala sobre a popularização da música clássica:

Assista à um Concerto realizado em julho no Museu de Arte Sacra da Bahia

