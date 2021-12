Morre dublador de Homer Simpson no Brasil

Julio Cezar Barreiros, dublador do personagem de desenho animado Homer Simpson, morreu na madrugada desta quinta (3), aos 62 anos, no Rio. A causa da morte não foi informada.



Além de ter feito "Os Simpsons", ele foi a voz de Robocop no filme homônimo e de Harrison Ford em "Indiana Jones". Netflix lança primeiro anime original SÃO PAULO, SP - O Netflix disponibiliza nesta sexta-feira (4) sua primeira série de anime (animação japonesa), "Knights of Sidonia".



A produção é adaptada de uma série popular de mangá de Tsotomu Nihei, que é ambientada em um mundo pós-apocalíptico e mostra o embate de aliens contra humanos ocupantes de uma nave especial, Sidonia. Produzida pela japonesa Polygon Pictures ("Transformers Prime" e "Star Wars: The Clone Wars"), "Knights of Sidonia" será disponibilizada em japonês e em versões legendadas e dubladas em português.

