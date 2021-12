Morre dublador brasileiro de Homer Simpson e Indiana Jones

Julio Cezar Barreiros, dublador brasileiro de Homer Simpson, da série "Os Simpsons", morreu na madrugada desta quinta-feira, 3, no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro.

Ao Uol, as assessorias de comunicação da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e do estúdio de dublagem Áudio News, empresa que Barreiros trabalhou, confirmaram a informação.

Trabalhos

Além de Homer, da 8ª até a 14ª temporada de "Os Simpsons", Julio emprestou sua voz a diversos personagens ao longo de sua carreira, como Papai Smurf e Ranzina, de "Os Smurfs", Robocop e ao protagonista de "Indiana Jones", interpretado por Harrison Ford nos cinemas.

Barreiros também dublou o personagem "O Destruidor", no desenho animado "Tartarugas Ninjas". Assista a vídeo:

