Integrante do trio de vozes que embalam a canção Zero, Bárbara Rosa morreu na manhã deste domingo, 26, ao sofrer uma parada cardíaca, de acordo com o site Araraquara Já, cidade natal da cantora e do restante da banda Liniker e os Caramelows. A informação da morte foi confirmada nas redes sociais da cantora.

Bárbara Rosa tinha 21 anos e já enfrentava uma luta contra um câncer. Era a mais jovem do grupo, conforme apontou Rafael Barone, baixista da banda, na sua página no Facebook. "Hoje vai a caramela mais jovem. A mais good vibe e lutadora. Enviem muitas energias positiva", escreveu.

Os Caramelows são integrados por Barone, Márcio Bortoloti (trompete), Péricles Zuanon (bateria) e William Zaharanszki (guitarra). Nas vozes, Bárbara dividia os microfones para os backing vocals das canções ao lado de Renata Éssis. Nos vocal principal, Liniker, quem dá nome ao grupo.

Com o EP Cru, lançado no ano passado, Liniker e os Caramelows saltaram diretamente para o centro dos holofotes como uma das melhores novidades da música nacional. O hit Zero, que pode ser ouvido abaixo, mostra um pouco da força do grupo, cujo primeiro disco propriamente dito, Remonta, tem lançamento previsto para setembro.

Estadão Conteúdo Morre Bárbara Rosa, backing vocal da banda Liniker e os Caramelows

adblock ativo