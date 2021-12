Morre ator que participou de Free Willy

O ator August Schellenberg, mais conhecido por interpretar papéis de nativos norte-americanos em filmes como "Free Willy" e "O Novo Mundo", morreu aos 77 anos após lutar contra um câncer de pulmão, informou o empresário dele nesta sexta-feira.

Schellenberg morreu em casa, em Dallas, na quinta-feira, afirmou o agente Alan Mills.

Nascido em Montreal, o ator interpretou um treinador de baleias no filme de 1993 "Free Willy", repetindo o papel nas continuações. Ele também atuou no filme de Terrence Malick "O Novo Mundo", de 2005, ao lado de Christian Bale e Colin Farrell.

Schellenberg apareceu em vários programas de televisão, mais recentemente em "SGU Stargate Universe", em 2011, e foi indicado ao prêmio Emmy na categoria ator coadjuvante em 2007 por seu papel no filme de TV da HBO "Bury My Heart at Wounded Knee".

