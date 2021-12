Morre ator Paulo Gustavo, aos 42 anos, em decorrência da Covid-19

O ator e humorista, Paulo Gustavo, morreu na noite desta terça-feira, no Rio de Janeiro, em decorrência das complicações causadas pela Covid-19. A informação foi confirmada pela equipe do artista. Ele estava internado desde o dia 13 de março, no Hospital Copa Star, e havia tido uma piora considerável em seu estado de saúde nos últimos dias.

Paulo Gustavo vinha tendo melhoras significativas no seu quadro clínico, onde chegou a ter os sedativos e bloqueadores reduzidos, além de interagir com os médicos e o marido, Thales Bretas. No entanto, segundo o boletim médico divulgado na segunda-feira, 3, o ator teve uma embolia pulmonar na noite anterior.

"À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa. Infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade”, dizia do respectivo trecho do boletim.

Nesta terça-feira, 4, diversos rumores nas redes sociais informavam supostamente que o ator já havia falecido. Imagens transmitidas pela Record, inclusive, filmaram familiares de Paulo Gustavo dentro do hospital se abraçando. A informação, entretanto, foi desmentida pela amiga e colega de profissão, Tatá Werneck, que informou que o artista permanecia vivo, apesar da situação extremamente delicada.

Logo na sequência, posteriormente, um boletim médico trouxe a confirmação de que o artista ainda estava vivo. Em nota, o hospital afirmava que Paulo Gustavo permanecia com os sinais vitais presentes, apesar da "irreversibilidade do quadro". A morte do ator e humorista foi confirmada às 21h12.

Paulo Gustavo era casado com o médico Thales Bretas desde 2015. Ele deixa 2 filhos, Romeu e Gael.

Trajetória

Natural de Niterói, Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros tinha 42 anos e estudou teatro na Casa das Artes de Laranjeiras, na Zona Sul carioca, onde se formou em 2004. Em sua turma, inclusive, estava o também humorista Fábio Porchat.

Durante os seus 17 anos de carreira, ele fez muito sucesso nos cinemas com a franquia “Minha Mãe é uma Peça”, que rendeu três filmes após boa repercussão como espetáculo teatral. Na trilogia, Paulo Gustavo interpretou a inesquecível personagem Dona Hermínia. A ótima atuação rendeu ao artista indicação ao Prêmio Shell de melhor ator.

Outro sucesso de Paulo Gustavo foi o sitcom “Vai que Cola”, do canal Multishow. Ele também acumula participações nos seriados "Minha Nada Mole Vida", "A Diarista" e "Ferdinando Show", além do "Sítio do Picapau Amarelo".

