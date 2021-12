Morre aos 95 anos o artista plástico Mário Cravo Jr.

Morreu na manhã desta quarta-feira, 1º, por falência múltipla de órgãos, o artista plástico Mário Cravo Jr., de 95 anos, um dos representantes da primeira geração de artistas modernistas da Bahia.

A informação foi confirmada pela assessoria do Hospital Teresa de Lisieux, onde o artista estava internado. Ele será cremado nesta quinta, 2, às 16h, no cemitério Jardim da Saudade, localizado no bairro de Brotas.

Mário Cravo Jr. deu entrada na unidade de saúde dia 19 de julho, com um quadro de infecção por pneumonia e disfunção renal. No último domingo, 29, o artista plástico teve uma melhora no quadro de saúde e havia recebido alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo encaminhado a um apartamento do hospital.

Em nota, a unidade de saúde informou que "toda a equipe médica do hospital, que não poupou esforços e deu todo o suporte para o seu restabelecimento, presta as mais sinceras condolências aos seus parentes, amigos e a todos os baianos".

Sobre o artista

Nascido no dia 13 de abril de 1923, o escultor, pintor, gravador e desenhista Mário Cravo Jr. fez parte, ao lado de Carlos Bastos e Genaro de Carvalho, da primeira geração de modernistas da Bahia.

Em 70 anos de atividade como artista plástico, ele reúne inúmeras exposições individuais e coletivas, prêmios, esculturas em espaços abertos em muitos pontos do Brasil, sobretudo em Salvador, além de obras adquiridas por museus internacionais.

Uma das características de suas obras é o monumentalismo, que está presente em sua escultura mais conhecida, a "Fonte da Rampa do Mercado" (1970), localizada na Praça Cairu, entre o Mercado Modelo, o Elevador Lacerda e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. O monumento tem 16 metros de altura e foi produzido em fibra de vidro e estrutura metálica.

Autoridades lementam

Em nota, o governador Rui Costa lamentou a morte do artista e também destacou a importância da arte produzida por ele para a Bahia. "Perdemos um ilustre nome das artes, que se eternizará na memória de todos os baianos. Neste momento de dor, solidarizamo-nos com os familiares e amigos mais próximos e transmitimos nosso profundo sentimento de pesar”, afirmou.

Ele ainda afirmou que “Mário Cravo Jr. soube ser local e universal em sua arte única. Escultor, gravador, desenhista e professor, percorreu o mundo, juntou conhecimento e experiências, e voltou à Bahia como professor universitário e diretor de museu, com uma bagagem artística extraordinária".

O perfeito de Salvador, ACM Neto, também lamentou, em nota à impressa, a morte de Mário Cravo Jr.: “O mundo perde, hoje, um dos maiores expoentes da Arte Moderna... Mário Cravo Jr. foi responsável por difundir a cultura produzida na Bahia com brilhantismo, ao lado de artistas como Carybé, Carlos Bastos, Jenner e Genaro de Carvalho. Desejo serenidade à família do artista neste momento de dor e luto”.

