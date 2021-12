Morre aos 94 anos Seu Vavá, um dos símbolos do Candeal

O ex-tenente do Exército Waldemiro Guilherme de Santana, 94 anos, morreu nesta terça-feira, 7. Conhecido como “Seu Vavá”, o músico era um dos símbolos do Candeal, bairro que se tornou um palco eterno para a sua música. De acordo com informações do Metro1, ele tinha um problema na próstata, mas morreu de causas naturais.

O músico é uma figura emblemática na cultura baiana e já foi homenageado por Carlinhos Brown, que o chamava de maestro, com a música “Véu Vavá”. Ele fez parte da banda Maestro Wanderley, da Polícia Militar da Bahia, e estudou saxofone na Universidade Federal da Bahia.

