Morre aos 92 anos Anna Gordy Gaye, ex-esposa de Marvin Gaye

Anna Gordy Gaye, irmã do fundador da lendária gravadora Motown e ex-esposa do astro Marvin Gaye, com quem compôs vários sucessos, faleceu aos 92 anos em sua casa na cidade de Los Angeles, informou neste sábado, 1º, sua família.



A morte aconteceu nesta sexta, 31, por causas naturais, disseram parentes ao jornal "Los Angeles Times".



Anna fundou seu próprio selo fonográfico, Anna Records, com o qual editou um dos maiores hits do soul, "Money (That's What I Want), lançado em 1960 por Barrett Strong.



Posteriormente, o selo foi absorvido pela Motown, criada por seu irmão Berry Gordy.



Após casar-se com Marvin Gaye em 1964, eles compuseram juntos para a Motown músicas de sucesso na década de 1960, como "Baby I'm For Real" ou "The Bells", além de outras popularizadas por grupos como The Supremes, The Miracles ou o próprio Gaye.



De fato, ela consta nos créditos como coautora de várias músicas do lendário disco de Gaye de 1971 "What's Going On". Ambos se mudaram de Detroit para Los Angeles, seguindo a gravadora.



Após um tumultuoso casamento no qual tiveram um filho, Marvin Gaye III, se divorciaram em 1976.



Posteriormente, Anna se tornou protagonista do álbum de 1979 de Marvin Gaye "Here, My Dear", que a justiça ordenou ao cantor que gravasse para pagar a pensão alimentícia de seu filho, após um controvertido processo de divórcio.



Marvin Gaye morreu tragicamente em 1984 ao ser baleado pelo próprio pai, Marvin Gaye Sr, durante uma briga.

