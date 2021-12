Morre aos 87 anos o cantor e compositor Zé do Rancho, avô de Sandy e Júnior

O cantor e compositor Zé do Rancho, conhecido por sucessos como "Abre a Porta, Mariquinha", gravada pelos seus netos, Sandy e Júnior, faleceu na tarde deste domingo, 15, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ele tinha 87 anos.

Nos anos 1970, Zé do Rancho fez dupla com a mulher, Mariazinha, e interpretou outras canções depois atualizadas pelos netos, como Maria Chiquinha. O casal era avô e avó materno dos irmãos Sandy e Júnior.

A assessoria de imprensa da cantora divulgou uma nota lamentando o ocorrido:

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Zé do Rancho, na tarde deste domingo, dia 15, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Aos 87 anos, o cantor e compositor deixa três filhos, cinco netos e três bisnetos. A família agradece todo carinho e apoio neste momento de muita tristeza e dor", diz o comunicado.

adblock ativo