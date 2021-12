Morre, aos 87 anos, o ator Ivan Cândido

O ator carioca Ivan Cândido morreu, aos 87 anos, na terça-feira, 31, vítima de pneumonia, no Hospital São Lucas, no Rio. O corpo do ator foi cremado na quarta-feira (1º), no cemitério do Caju. Ele estava internado desde a última quinta-feira, 26.

O primeiro papel de Cândido no cinema foi em Boca de Ouro, de Nelson Pereira dos Santos, em 1962. Ele se destacou também em filmes do Cinema Novo. Mas ficou conhecido por seus trabalhos na TV, em novelas como Irmãos Coragem (1970), Roda de Fogo (1986) e Cobras e Lagartos (2006).

