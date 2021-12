Morre, aos 86 anos, a atriz Neuza Amaral

Morreu nesta quarta-feira, dia 19, aos 86 anos, a atriz Neuza Amaral. Nascida no interior de São Paulo, Neuza começou sua carreira no rádio no início dos anos 1950. Pouco depois estreou na televisão na Rede Record, passando também pela TV Excelsior e indo para a Globo em 1967, onde participou de várias novelas da emissora carioca.

Neuza Amaral também fez importantes trabalhos no cinema. Fora das telas, foi eleita vereadora no Rio de Janeiro na década de 90, fato que a afastou da televisão. A atriz passou seus últimos em Araruama, cidade do interior fluminense. Segundo parentes, a atriz sofreu uma embolia pulmonar. Ela deixa um filho e dois netos.

