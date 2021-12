Morre aos 85 anos a atriz Odete Lara

A atriz Odete Lara morreu nesta quarta-feira, 4, aos 85 anos no Rio de Janeiro. Ela estava em um asilo e morreu dormindo. O velório será no Parque Lage, das 16h30 às 19 horas, e a cremação será em Nova Friburgo, cidade da Região Serrana onde a atriz morou, na quinta-feira de manhã.



"Ela fraturou o fêmur há alguns anos e com isso a saúde se deteriorou. Estava debilitada", disse o pesquisador da área teatral Marcelo Del Cima, seu amigo. "Odete era uma personalidade extraordinária, fantástica na história do cinema brasileiro. Tem que ser reverenciada e homenageada sempre. Impossível falar da história do nosso cinema sem falar dela e de seus filmes notáveis".

Ao longo da carreira, a atriz participou de quase 40 filmes e conquistou o título de musa do Cinema Novo nos anos 1960 e 70 e também da bossa nova. Ela era considerada uma das mulheres mais bonitas da história do cinema brasileiro. Além de atuar, Odete também cantava e chegou a dividir o palco com nomes como Vinicius de Moraes e Chico Buarque.



Odete foi casada com o dramaturgo Oduvaldo Vianna Filho, o autor Euclydes Marinho e com o diretor Antonio Carlos Fontoura, mas não teve filhos. Seu último trabalho na televisão foi na novela "Pátria Minha", de 1994.

