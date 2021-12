Morre, aos 84 anos, a atriz Lady Francisco

A atriz Lady Francisco morreu neste sábado, 25, aos 84 anos. Ela estava internada desde o dia 5 de maio no Hospital Unimed, no Rio Janeiro, após uma queda que ocasionou fratura de fêmur. Informações sobre a morte da artista foram confirmadas pelo site Gshow, da Globo, emissora na qual a atriz trabalhou e fez um de seus últimos trabalhos foi em 'Malhação', no ano passado.

Lady Francisco nasceu Leyde Chuquer Volla Borelli Francisco de Bourbon, no dia 7 de janeiro de 1935, em Belo Horizonte. Ela iniciou sua carreira na televisão nos anos 1970, chegando a uma longa carreira, de mais quase 50 anos. Sua primeira aparição na telinha foi na extinta TV Tupi, na novela 'Jerônimo, o Herói do Sertão'.

Entre seus trabalhos, atuou nas novelas 'Cuca Legal' (1975), como Berta Lamar, e esteve na primeira versão de 'Pecado Capital' (1975). Integrou o elenco de 'Escrava Isaura' (1976), 'O Feijão e o Sonho' (1976), 'Locomotivas', em 1977, 'O Pulo do Gato', em 1978, e 'Glacê', em 1979.

adblock ativo