Morre aos 82 anos o estilista Oscar de La Renta

Oscar de la Renta, um dos mais renomados estilistas do mundo, responsável por moldar o guarda-roupa de socialites, primeiras-damas e estrelas de Hollywood por mais de quatro décadas morreu na noite desta segunda-feira, aos 82 anos.

A causa da morte do designer não foi informada pela família, que divulgou um comunicado à imprensa informando que De la Renta morreu em Connecticut, nos Estados Unidos, rodeado por familiares e amigos. No passado, no entanto, o artista havia comentado que estava com câncer.

