Morre aos 77 anos o ator Cecil Thiré

Morreu nesta sexta-feira, 9, o ator Cecil Thiré, aos 77 anos. De acordo com informações do portal O Tempo, ele morava no bairro do Humaitá, no Rio de Janeiro, e faleceu enquanto dormia.

Filho de Tônia Carrero e do artista plástico Carlos Arthur Thiré, Cecil era casado desde 2006 com Nancy Galvão e deixa quatro filhos e sete netos. Ele sofria de Mal de Parkinson. Segundo o veículo, ele foi flagrado pela imprensa em uma cadeira de rodas e bastante abatido, há pouco mais de dois anos, durante a cerimônia de cremação do corpo de sua mãe, Tônia Carrero.

A informação sobre o falecimento do ator foi dada pela Rede Globo. O primeiro trabalho do artista foi aos 18 anos, como assistente de direção de Ruy Guerra, no filme “Os Fuzis”. Além disso, ele já atuou em novelas como “Roda de Fogo”, “Top Model” e “A Próxima Vítima”.

Junto com a mãe, ele trabalhou na novela “Sassaricando”, gravada entre os anos de 1987 e 1988, ele como diretor e ela como atriz. Atualmente, o título está sendo reprisado pelo canal Viva.

Na Record, ele compôs o elenco de “Cidadão Brasileiro” e fez também “Vidas Opostas”. Já recebeu o prêmio Molière de melhor direção com “A Noite dos Campeões” e já dirigiu filmes como “Os Mendigos” e “O Diabo Mora no Sangue”.

Nos anos 90, Cecil participou do espetáculo “A Paixão de Cristo”, apresentado em Angra dos Reis e no Rio de Janeiro, atuando no papel de Pôncio Pilatos.

