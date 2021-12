Morre, aos 73 anos, o poeta Jorge Salomão

O poeta Jorge Salomão morreu neste sábado, 7, aos 73 anos no hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Jorge teve um infarto em fevereiro e foi hospitalizado no Instituto Estadual de Cardiologia. Na época, colocou três pontes de safena. Jorge ainda lutou contra uma pneumonia e passou por uma cirurgia para tratar uma úlcera no duodeno.

Jorge é irmão de Waly Salomão e teve suas letras gravadas por artistas como Cássia Eller, Adriana Calcanhoto, Barão Vermelho e Marina Lima. Um disco estava em produção com poesias de Jorge gravadas por artistas como Zeca Baleiro, Áurea Martins, Mônica Salmaso, Zélia Duncan.

adblock ativo