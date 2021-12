Morre aos 63 anos o escritor italiano Giorgio Faletti

Morreu nesta sexta (4), em Turim, Itália, o escritor, compositor e personalidade televisiva Giorgio Faletti, aos 63 anos. O italiano havia sido internado em um hospital após ter passado mal.

Faletti é o autor do best-seller "Eu Mato", que vendeu mais de 4 milhões de cópias na Itália - superado apenas pela obra de Humberto Eco, "O Nome da Rosa".

Ele foi humorista, poeta e compositor, tornando-se famoso em seu país com participações no programa de TV "Drive In", da década de 1980.



Apaixonado por guitarras, Faletti gravou vários discos nos anos 1990 e compôs músicas para outros artistas, como a canção "Traditore", feita para a cantora italiana Mina.

Em 1994, ele recebeu o prêmio da crítica no Festival de San Remo, pela canção "Minchia Signor Tenente", inspirada no assassinato do juiz Giovanni Falcone pela máfia siciliana, em 1992.

Em 2002, mudou sua carreira profissional ao publicar "Eu Mato", seu primeiro romance, que vendeu milhões de cópias apenas na Itália, a foi traduzido posteriormente para vários idiomas. Dez anos mais tarde, publicou "Memórias de um Vendedor de Mulheres", sobre o sequestro do ex-primeiro-ministro italiano Aldo Moro, em 1978.

Nos últimos meses de sua vida, trabalhava em um novo livro, cujo título provisório era "Figli di" (filhos de), que marcava seu retorno ao suspense.

Como ator, participou ainda de várias comédias como "Notte Prima degli Esami" (a noite antes dos exames, de 2006), "Cemento Armato" (cimento armado, de 2009) e, no mesmo ano, "Baarìa - A Porta do Vento", filme de Giuseppe Tor.

