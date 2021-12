Morre aos 63 anos a atriz Ada Chaseliov

Morreu na manhã desta terça-feira, 27, no Rio de Janeiro, a atriz Ada Chaseliov, de 63 anos. A informação foi publicada pela atriz e ex-BBB Thalita Lippi no Twitter.

"É com muito pesar que informo que a atriz Ada Chaseliov, mãe da minha irmã, minha madrasta amada, faleceu hoje! Dia triste! Grande atriz", lamentou Thalita. "Mais uma vítima dessa doença maldita! Betty, Ada...", completou.

Ada atuou na TV - sua última participação foi na novela "Amor à Vida" -, no teatro e no cinema. Ela foi casada com o diretor de cinema Ney Sant'Anna, com quem teve uma filha.

Entre outros papéis na TV estão as novelas "Passione"(2010), "Belíssima" (2006), "A Muralha" (2000) e "Torre de Babel" (1998).

