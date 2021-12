Morre, aos 61 anos, Paulo Pagni, baterista da banda RPM

Morreu neste sábado, 22, de insuficiência respiratória e broncopneumonia, o baterista Paulo Pagni, da banda RPM, segundo informação da assessoria de imprensa do Hospital São Camilo, de Salto (SP), onde o músico estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde maio.

Paulo Pagni deu entrada na unidade com infecção pulmonar, apresentando dificuldade respiratória. Ele foi diagnosticado com fibrose pulmonar. O baterista, que entrou para a banda RPM em 1985, completou 61 anos no dia 1º. de junho. O velório será em uma Araçariguama (SP), cidade onde o músico morava. Ele deverá ser enterrado neste domingo (23), no cemitério municipal.

No Facebook, integrantes da banda se manifestaram sobre a morte do músico.

Assinam Fernando Deluqui, Luiz Schiavon e Dioy Pallone.

