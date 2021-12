Morre aos 48 anos o escritor e roteirista Max Mallmann

Morreu nesta sexta-feira, 4, no Rio de Janeiro, aos 48 anos, o escritor e roteirista Max Mallmann. Nascido em Porto Alegre, Mallmann vivia no Rio de Janeiro desde 1998 e era casado com a também escritora Adriana Lunardi. Roteirista da TV Globo, fez parte do time de redatores da novela Coração de Estudante e de séries como Malhação, Carga Pesada e A Grande Família. A informação foi confirmada pela editora Rocco. A causa da morte não foi informada.

Ultimamente, trabalhava no roteiro da série Ilha de Ferro. Mallmann estreou na literatura pouco antes de completar 21 anos, com Confissão do Minotauro (IEL/IGEL 1989). Pela Rocco, publicou Síndrome de Quimera, finalista do prêmio Jabuti, e Zigurate - Uma Fábula Babélica (2003), além da série O Centésimo em Roma (2010) e As Mil Mortes de César (2014), que acompanha a saga do anti-herói Publius Desiderius Dolens na Roma antiga.

Baseada em ampla pesquisa, a série se filia ao romance histórico, mas flerta também com o gênero de ação e aposta numa narrativa cheia de ironia e humor.

Esses últimos, aliás, eram uma marca registrada de Max Mallmann, que além de aficionado pela história do Império Romano, era dono de um "senso de humor singular".

