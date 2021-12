Morre a museóloga Sylvia Athayde em Salvador

Morreu na noite desta segunda-feira, 21, em Salvador, a professora e museóloga Sylvia Athayde. Ela tinha 75 anos e estava internada no Hospital Aliança desde o último dia 3, por conta do tratamento de uma colangiocarcinoma, um tipo de câncer que atingiu a vesícula, fígado e intestino.



O corpo da museóloga está sendo velado, nesta manhã, no Palácio da Aclamação, na avenida Sete de Setembro. O sepultamento está marcado para as 16h no Cemitério do Campo Santos, na Federação.



Athayde era viúva do professor Johildo Athayde. Ela deixou dois irmãos, Themistocles Menezes Neto e Maria Cristina Menezes Fichman, e quatro sobrinhos.



Obra



Athayde foi diretora do Museu de Arte da Bahia (MAB), um dos espaços culturais do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), por 24 anos. Ela assumiu o cargo em 1991, permanecendo até março deste ano.

Em sua gestão, o museu foi reaberto, após dois anos de atividades suspensas, devido a uma ampla reforma de recuperação dos espaços internos e da fachada do edifício.

A diretora ainda idealizou uma nova orientação museográfica para o espaço, estabelecendo dois circuitos expositivos independentes nas salas dedicadas ao acervo permanente. Athayde coordenou os trabalhos de restauração de peças do acervo.



Athayde também foi professora do curso de Museologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), de 1973 a 1997, quando ministrou as disciplinas Técnicas de Museu, Artes Decorativas (Mobiliário, Cerâmica e Ourivesaria), Heráldica, Museografia e Estágio de Museologia.



Também foi coordenadora e vice-coordenadora do Colegiado do Curso de Museologia de 1974 a 1976, e coordenou e implantou o projeto do Núcleo de Artes do Desenbanco, publicou artigos em jornais e diversos catálogos de exposições e proferiu palestras em congressos e seminários no Brasil e no exterior, além de ter ministrado cursos sobre assuntos de sua especialidade: o mobiliário luso-brasileiro e Museologia.



A museóloga também foi curadora de inúmeras exposições realizadas em Salvador, na Bahia, Brasília, Fortaleza, São Paulo, e em países como Portugal e França. Sua última exposição, "24 anos na história do Museu de Arte da Bahia", apresentou em uma linha do tempo, e dos espaços expositivos do andar térreo do museu, uma pequena amostragem das principais aquisições, doações, exposições, publicações e restaurações (entre pintura, porcelana, mobiliário e prataria), realizadas entre 1991 e 2014.



Sempre atuante, foi membro da Comissão Nacional de Museus, criada pelo Ministro Francisco Weffort, em 1994; do Conselho de Cultura da Associação Comercial da Bahia; do Conselho de Cultura do Estado da Bahia (1979-1983-1987); da Comissão Julgadora (designada pelo Ministério da Educação e Cultura) para o reconhecimento do Curso de Museologia das Faculdades Integradas Estácio de Sá, Rio de Janeiro - 1981; e da Associação Portuguesa de Museologia e do Conselho Curador da Fundação Pierre Verger.

Por seu trabalho, Athayde recebeu várias condecorações, como a Portuguesa da Ordem do Infante D. Henrique, no grau de Comendadora, pelos serviços prestados à cultura portuguesa (junho de 2000) e a Grão Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, em maio de 2007.

