Morre a atriz e dramaturga baiana Haydil Linhares

A atriz e dramaturga Haydil Linhares faleceu na manhã deste domingo, 3, por volta das 11h, deixando a classe artística baiana de luto. A veterana intérprete estava internada no Hospital Espanhol desde o último dia 18, e morreu vítima de falência múltipla dos órgãos.

Sua única filha, Poliana Linhares, informou que Haydil sofreu um quadro de infecção respiratória grave, com complicações. O velório foi realizado às 15h deste domingo, no Cemitério Jardim da Saudade. O enterro será às 10h de segunda-feira, 4.





Pesar - A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) divulgou uma nota de pesar sobre a perda da atriz. Na nota, o órgão se refere à Haydil como "dama do teatro baiano".



"Atriz e dramaturga, Haydil Linhares deixa de herança na memória de todos nós sua forte presença, suas marcantes interpretações nos palcos, na televisão e no cinema, seus textos escritos, sua generosidade no ofício de formar novos talentos, suas contribuições em mais de 45 anos de carreira para a valorização das artes cênicas do estado. A Fundação Cultural do Estado da Bahia e o teatro baiano estão de luto. Registramos nossos sentimentos aos familiares e amigos que, como nós, se entristecem com esta perda".



Carreira - Haydil nasceu no interior da Bahia, no munício de Itapicuru. Ao longo de sua trajetória fez curso de interpretação da Escola de Teatro e o de direção, concluído em 1979. Aos 75 anos, 46 de palco, a atriz fez parte da geração de atores que conviveu com a discriminação da profissão, resistindo aos preconceitos e ganhando destaque nos palcos.



“Sou de uma época em que fazer teatro significava estar se prostituindo”, disse certa vez, em declaração à imprensa.



Como atriz, trabalhou com grandes diretores baianos. Em seu primeiro espetáculo, "Stopen Stopen!", foi dirigida por João Augusto. Haydil também fez trabalhos orientados por Deolindo Checcucci, Márcio Meirelles, Edwald Hackler, entre outros.



Na montagem "O Terceiro Sinal" (Deolindo Checcucci), a atriz de destacou ao lado do também falecido Wilson Mello. Com Harildo Déda e Jussilene Santana, fez "A Mulher sem Pecado", direção de Ewald Hackler .





