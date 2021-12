Morre a apresentadora Hebe Camargo

A apresentadora Hebe Camargo morreu na manhã deste sábado, 29, aos 83 anos, após uma parada cardíaca, enquanto dormia em sua casa, no Morumbi, em São Paulo. O velório será realizado ainda neste sábado no Palácio dos Bandeirantes, edifício sede do Governo do Estado de São Paulo, às 19h. O sepultamento da apresentadora está confirmado para este domingo, às 9h30, no Cemitério Gethsemani, na capital paulista.

Na luta contra um câncer no peritônio (membrana que envolve os órgãos do aparelho digestivo) desde janeiro de 2010, Hebe teve a saúde agravada nos últimos seis meses, quando teve que passar por uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor no intestino, em março deste ano. Em junho ela precisou retirar a vesícula. Ela voltou a ser internada em agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para a realização de exames.

Enquanto se tratava, Hebe recebeu o carinho dos familiares, amigos e fãs. A atriz Glória Pires foi uma das celebridades que visitou Hebe no hospital. A apresentadora postou no Twitter uma foto em que aparece dando um beijo na amiga. Na legenda: "Olha, gente, a honra que acabei de receber, minha querida Glorinha. Fiquei sem fôlego, Glória Pires, uma grande mulher e um grande talento ", escreveu a apresentadora.

Carreira - Ícone da televisão brasileira, Hebe iniciou sua carreira na década de 40 e participou da primeira transmissão da televisão brasileira, em 1950. A apresentadora passou por quase todas as emissoras de TV do Brasil, entre elas a Record e a Bandeirantes, nas décadas de 1970 e 1980. Na Bandeirantes, ficou até 1985, quando foi contratada pelo SBT, onde passou a maior parte da carreira e, por muitos anos, reinou na programação das segundas-feiras, recebendo convidados para pequenos debates e apresentações musicais.

Além de artistas brasileiros, atrações internacionais como Julio Iglesias, Enrique Iglesias, Laura Pausini, Thalia, entre outros, também marcaram presença no programa. Na emissora desde 1986, ela apresentou três programas: "Hebe", no ar até 2010, "Hebe por Elas" e "Fora do Ar", além de participar da apresentação do Teleton ao lado de Sílvio Santos.



Em 2010, Hebe deixa o SBT e assina contrato com a RedeTV!, onde ficou até setembro de 2012, quando já negociava seu retorno à emissora de Sílvio Santos. A direção artística e de programação do SBT acertou o retorno de Hebe com o empresário da apresentadora, Cláudio Pessuti, na quinta feira, 27.

Carnaval - Para alegria dos soteropolitanos, Hebe soprou as velhinhas dos 82 anos de idade, em 2011, ao som do axé de Claudia Leitte, no Carnaval de Salvador. Na ocasião, Claudia Leitte e Hebe Camargo com roupas iguais, agitaram o trio elétrico no circuito Barra-Ondina e cantaram juntas a música 'Insolação do Coração'. Para finalizar a passagem na capital baiana, a apresentadora deu um selinho na cantora.

Biografia - Nascida em 1929, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, Hebe Maria Monteiro de Camargo Ragnani era viúva de Lélio Ragnani. Seu único filho, Marcello Camargo, era fruto do seu primeiro casamento com o empresário Décio Capuano. Além de mais de 60 anos de trabalho na TV, Hebe ainda atuou em seis filmes, participou de programas humorísticos e lançou oito discos como cantora. A paixão pela TV deu a Hebe o título de "rainha da televisão brasileira".

Veja o vídeo de Hebe e Ivon Curi cantando juntos na TV, em 1950

E neste outro vídeo, Hebe, ainda novinha, canta Andorinha Preta:

