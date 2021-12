Moreno Veloso e Pedro Sá fazem dois shows em Salvador

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música

Moreno Veloso e Pedro Sá farão duas apresentações em Salvador. Nesta quinta-feira, 19, os músicos são atrações do Show Parque72, no Tom do Sabor, Pirâmide do Rio Vermelho, a partir das 22 horas. No dia seguinte, os dois farão um pocket-show, a partir das 21h, na Midia Louca do Rio Vermelho, localizada na Rua Fonte do Boi.



O repertório contará com canções de nomes como Jorge Benn, Gilberto Gil, Caetano Veloso, além de músicas dos amigos Domenico Lancelotti, Alexandre Kassin e Maurício Pacheco. A apresentação também terá composições antigas e novas que fazem parte do trabalho musical de Moreno e Pedro Sá.

| Serviço |



Moreno Veloso e Pedro Sá

Quando: 19 de agosto, 22h

Onde: Tom do Sabor, Pirâmide do Rio Vermelho, Rua João Gomes

Quanto: R$ 20



Quando: 20 de agosto

Onde: Mídia Louca, Rua Fonte do Boi

Quanto: Entrada gratuita

