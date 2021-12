Moraes Moreira:"Estou sempre querendo me aproximar da Bahia"

O ano tem sido especial para Moraes Moreira, sobretudo na sua intensa relação com a Bahia, que andava um pouco conturbada nos últimos tempos. Ele fez o show do disco com o filho e guitarrista Davi Moraes, Nossa Parceria, em janeiro, no Castro Alves; marcou presença em trio elétrico no Carnaval e fez duas apresentações históricas na Concha Acústica em reencontro inédito do grupo Novos Baianos, do qual fez parte na década de 1970.

E, mais do que isso, passeou pela cidade, como em outras épocas foi com a turma no Boteco do França, no Rio Vermelho, e retomou antigas memórias de Salvador.

"Eu não moro na Bahia por opção, fiz minha vida no Rio de Janeiro. E sou meio castigado por não estar aí. Mas sempre que posso interfiro, como na história de Dodô (mudança do nome do circuito do Carnaval), e falo o que acho importante. Estou sempre querendo me aproximar e, às vezes, acho que não se dá o valor que as coisas deveriam ter. Este ano tem sido melhor, é um momento bem gostoso", revela Moraes.

O cantor e compositor volta à cidade para fazer novamente o espetáculo Nossa Parceria, com repertório do disco homônimo com Davi e clássicos do Novos Baianos, como Besta é Tu e Preta Pretinha. O show ocorre neste sábado, 30, às 20 horas, no Largo Tereza Batista, Pelourinho. Na ocasião, pretende executar, pela primeira vez, a canção Nas Paradas, feita há poucas semanas com Armandinho.

A banda que acompanha Moraes e Davi é formada por Cesinha (bateria), Marcos Moletta (guitarras), Augusto Albuquerque (baixo), Roberto Stepheson e Vander Nascimento (sopros).

Será uma das últimas apresentações da turnê dedicada ao álbum. Ao todo, pai e filho fizeram mais de vinte shows pelo Brasil. "Passamos por muitas cidades e fico feliz que esse segundo em Salvador aconteça no Pelô, um lugar que é a síntese da cidade", afirma.

Para festejar os 70

O final desse projeto com Davi coincide com o início de outros. Em agosto, Moraes junta-se ao Novos Baianos e começa um rolê pelo país, que irá percorrer Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. "A convivência tem sido maravilhosa. Voltou aquela onda anos 1970. A gente recuperou a intimidade com muita facilidade. Confesso que, para mim, foi surpreendente voltar com tanta rapidez".

Ele também prepara novidades para 2017, quando comemora, em julho, 70 anos. Entre elas, um CD de inéditas, cujo lançamento deve ocorrer antes do aniversário.



"Quero comemorar desde janeiro, com o disco, e entrar pelo Carnaval. Já gravei duas canções e agora vou intensificar. Vai ter a banda base, Jorginho Gomes, Davi e um baixista, mas tudo vai ser feito a partir do meu violão. Quero fazer algo bem visceral, com a tônica música e poesia", conta Moraes, que, além do álbum, planeja publicar em outubro o livro Poeta Não Tem Idade.

