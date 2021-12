Moraes Moreira participa do `Armandinho Convida´

>>Confira aqui outras opções de programação no Roteiro de Música



O cantor e compositor Moares Moreira, primeiro artista a cantar em cima de um trio elétrico, vai participar do projeto 'Armandinho Convida', uma homenagem do músico Armandinho Macedo aos 60 anos de criação da fobica. O evento será realizado nesta quarta-feira, 27, a partir das 20h na Praça Tereza Batista, no Centro Histórico de Salvador.

No repertório do show, canções como "Pombo Correio", "Vassourinha Elétrica" e "Bloco do Prazer". A abertura da festa fica por conta da grupo Mammeto.

Na primeira edição do projeto, Armandinho recebeu o líder da banda Asa de Águia, Durval Lelys. Luiz Caldas, Jau e Mariene de Castro também vão participar do Projeto do instrumentista até o Carnaval.

| Serviço|

Armandinho Convida com Moraes Moreira

Onde: Praça Tereza Batista, Pelourinho

Quando: Quarta-feira, 27, a partir das 2oh

Ingressos: R$ 5 (inteira) e R$ 2,5 mais 1kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar

