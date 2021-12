Moraes Moreira lança livro e faz show em Salvador

O cantor Moraes Moreira, em parceria com o Café-Teatro Rubi, Sheraton da Bahia, apresenta, de quinta, 5, a sábado, 7, o “Festival Moraes Moreira”. Um evento em que o compositor baiano lança, na quinta, às 20h, seu segundo livro, “Poeta Não tem Idade”, e na sexta e sábado, às 20h30, apresenta o show “Moraes Violão Moreira”.

No dia do lançamento do livro, será exibido o clipe de uma música inédita de Moraes Moreira, “Obrigado Tom Zé”, uma homenagem a seu mestre, seguido de performance poética com o próprio Moraes, no palco do Rubi. Logo depois, o baiano de Ituaçu recebe os convidados para uma sessão de autógrafos no foyer do teatro até às 22h30.

Poeta Não Tem Idade é o segundo livro de Moraes Moreira. São cerca de 60 textos com homenagens a Luiz Gonzaga, Machado de Assis, Gilberto Gil e muitos outros. Desde março deste ano, o cantor ocupa a cadeira número 38 da Academia Brasileira de Literatura de Cordel.

Nos shows, Moraes apresenta um trabalho acústico. Estarão presentes seus grandes sucessos, como Pombo Correio, Preta Pretinha, Chame Gente, Cidadão, Bloco do Prazer, Chão da Praça, e outros mais, além de músicas inéditas, interpretações muito pessoais de clássicos da MPB, e canções do seu mais novo CD, “A Revolta dos Ritmos”.

