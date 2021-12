Moraes Moreira faz quatro shows em Salvador

Moraes Moreira vai contar histórias e relembrar sucessos em quatros shows na Caixa Cultural Salvador. Os shows acontecem sábado, 24, e domingo, 25, em duas sessões, às 17h e 20h.

Primeiro cantor de trio elétrico, Moraes se apresentará acompanhado unicamente por seu violão, o que dará às apresentações um tom intimista, diferente dos shows que está acostumado a fazer para grandes públicos. Mais que um concerto musical, o encontro proporcionará uma experiência de contato do público com o artista, por meio da partilha das histórias de bastidores da MPB, do processo criativo das composições e de outras curiosidades.



Os ingressos serão vendidos por R$ 10 a partir das 9h do sábado para todas as apresentações, na bilheteria da própria CAIXA Cultural Salvador, na Rua Carlos Gomes, 57, Centro.

