Moraes Moreira e Davi Moraes voltam a Salvador

O projeto "Nossa Parceria" vai trazer de volta a Salvador Moraes Moreira e Davi Moraes para um show no dia 30, às 20h, no palco da Praça Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador. A apresentação do disco homônimo, o primeiro que lançaram juntos, promove um encontro de gerações estabelecendo um diálogo entre a maturidade e a experiência.

No repertório, canções inéditas da dupla, uma homenagem ao grande compositor baiano Batatinha, além do samba "Bahia Oi", clássico dos anos 40 sugerido por João Gilberto. O lado instrumental não foi esquecido e será representado por dois chorinhos levados ao som do violão de Moraes e do bandolim de Davi.

Outros destaques do disco ficam por conta dos sambas "Centro da saudade" e "Só quem ama leva tombo".

Os ingressos do 1º lote custam R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote com open bar de cerveja, água e refrigerante).

