Moraes Moreira e Davi Moraes apresentam show inédito em Salvador

O cantor e compositor Moraes Moreira apresenta um show inédito com o também cantor e músico, seu filho Davi Moraes, nesta sexta-feira, 3, na sala principal do Teatro Castro Alves.

A apresentação especial tem como foco central, o agradecimento dos músicos à Bahia pela inspiração e influência na carreira de ambos. O repertório do show será composto por sucessos de ambos que marcaram épocas. Os músicos também prometem homenagens a ídolos da Música Popular Brasileira, que vão de Dorival Caymmi a João Gilberto, passando também por artistas da Tropicália.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e no site do Ingresso Rápido.

