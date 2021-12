Moraes Moreira é atração do Música Falada do dia 28 de setembro

>> Clique aqui e veja a programação do roteiro musical



Moraes Moreira é a atração do “Música Falada”, projeto que reúne música, teatro e comunicação, do dia 28 de setembro. No envento, o cantor e compositor baiano será acompanhado pelo filho e músico Davi Moraes, contará histórias inéditas ao público e também fará homenagens a violonistas.



“Aprendi a tocar violão, observando os violonistas do interior. Na minha terra, Ituaçú, tinha Boreta e João Gabiraba. Na cidade vizinha, Caculé, onde fui fazer o curso científico, encontrei Dudula e Arnunice. Eles foram meus mestres e por isso quero homenageá-los”, conta Moraes.

