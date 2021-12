Monique Kessous faz show com existencialismo e política

"Meu mote principal para fazer esse trabalho foi a busca como artista, como ser humano, diante da existência. Tem momentos na vida que a gente se questiona de onde a gente veio, para onde a gente vai, o porquê das coisas. E eu quero falar muito de liberdade, das pessoas serem quem elas são".

Foi com esse pensamento que a carioca Monique Kessous se inspirou para fazer o terceiro CD, chamado Dentro de Mim Cabe o Mundo, trabalho que será apresentado em show nesta sexta, 12, e sábado, 13, às 20h30, no Café Teatro Rubi.

No álbum, ela reúne diversas sonoridades, a suavidade da harpa, a força do tango, o ritmo envolvente do cavaquinho. E com letras que vão além do amor romântico - marca da cantora -, mas também que mostram as confluências formadoras do povo brasileiro, através do eu lírico utilizado por Kessous na canção Aqui Tem, que abre o trabalho.

Para o Dentro de Mim Cabe o Mundo, ela compôs com João Cavalcanti, o irmão Denny Kessous e Chico César. Com esse último, a cantora fez a música Meu Papo é Reto, que interpreta ao lado de Ney Matogrosso. A história é sobre noite, pegação, e é cheia de atitude, com um ritmo que faz o ouvinte acompanhar o embalo.

Outra parceria presente no CD é a de Moska, que compôs Por Causa do Seu Pensamento e fez uma versão para a música El Círculo, do compositor uruguaio Kevin Johansen. A conexão com o de fora não para por aí, já que Kessous fez uma adaptação da canção Seja Agora, do grupo lusitano Deolinda.

"Dentro de si cabe tudo que existe fora. Nós somos seres múltiplos, é o que tento trazer no disco tanto através de algumas letras, de instrumentos, de arranjos, de sotaque de lugares diversos, assim como também participações de pessoas de outros países", declara a cantora, ao se referir aos músicos norte-americano Jesse Harris e africano Mamadou Diabaté.

O álbum traz também parcerias com os brasileiros Davi Moraes e Felipe Pinaud, nas guitarras, e o registro do primeiro samba gravado pela cantora, Acorde.

Dentro de si há protesto

No show, Kessous vai cantar, além das músicas do CD Dentro de Mim Cabe o Mundo, as que a colocaram em destaque no cenário da música brasileira, como Frio, Calma Aí, Levo Minha Vida Assim e Coração, dos seus álbuns anteriores Com Essa Cor, 2008, e Monique Kessous, 2010.

Mostrará também versões para algumas músicas de Maysa, Zeca Baleiro, Lady Gaga e Caetano Veloso. O tom amoroso do atual trabalho de Kessous não se resume apenas ao romântico, mas ao sentimento pelo próximo, de forma geral.

"As pessoas perderam essa capacidade, não todas, óbvio, mas pelas coisas que acontecem. Eu falo, gente, não é possível, vocês não estão enxergando isso? Somos todos iguais. Somos todos pessoas que amam e querem ser amadas", declara.

"O disco é ode ao amor a todos, a todo ser vivo. É uma forma de incluir a existência geral dentro da gente". "E o show tem um tom político. Tem texto de protesto falando dos preconceitos, dos acontecimentos surreais que estamos presenciando nos dias de hoje e que precisam ser falados", constata.

Dentro de Mim Cabe O Mundo / Café Teatro Rubi - Sheraton da Bahia Hotel / Campo Grande / Sex e Sáb, às 20h30 / R$ 80

