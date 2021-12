Mônica e Cebolinha fazem sessão de fotos em shopping

Os personagens de Maurício de Souza Mônica e Cebolinha vão fazer uma sessão de fotos sábado, 24, e domingo, 25, na Praça de Eventos - Piso L1 do Salvador Norte Shopping. A dupla vai visitar o "Labirinto Muito Louco com a Turma da Mônica" e ficará disponível para fotos gratuitas com as crianças às 16h, 17h, 18h e 19h.

O labirinto da Turma da Mônica tem caminhos enigmáticos repletos de espelhos e funciona de segunda a sábado, no horário de funcionamento do shopping, e domingo, das 13h às 21h. Os ingressos custam R$ 15 (individual) e R$ 25 (três pessoas).

Quem curte esportes radicais vai poder aproveitar o arvorismo, montado no piso L3 do shopping. O local é um circuito composto por trilhas suspensas, escorregador, túnel e parede de escalada. Para participar da brincadeira, crianças a partir de 4 anos e adultos com até 80 quilos, devem estar devidamente calçados com tênis, sapato ou sandália presa. Os ingressos custam R$ 12.

Literatura

O Salvador Norte Shopping ainda preparou para o fim de semana a discussão do livro O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares, de Ransom Riggs. O evento será sábado, às 15h, com mediação de Diego França, Às 15h, na Livraria Leitura.

Os leitores também vão poder aproveitar a feira do livro no piso L1 com clássicos da literatura, ficção, histórias reais, páginas de colorir, guias de cozinha e quebra-cabeças.

