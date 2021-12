Monange Dream Fashion Tour reúne 20 modelos em Salvador

A sexta edição do Monange Dream Fashion Tour, será realizada em Salvador no dia 15 de maio e vai reunir 20 modelos brasileiras no Cais Dourado, no Comércio. Izabel Goulart, Carol Trentini, Isabeli Fontana, Renata Kuerten, Daniella Sarahyba, Fernanda Tavares, Ana Cláudia Michells, Anna Beatriz Barros e Raica Oliveira são algumas das tops confirmadas no evento.

