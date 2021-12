Mombojó apresenta novo álbum em show no Pelourinho

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música

A banda pernambucana Mombojó está de volta a Salvador para a apresentar o terceiro disco de carreira, intitulado “Amigos do Tempo”. O evento será realizado neste sábado, 28, no Largo Tereza Batista, Centro Histórico de Salvador, a partir das 19h, e contará ainda com show da banda Maglore e com o DJ El Cabong.



O novo trabalho da Mombojó, formada atualmente por Felipe (vocal e guitarra), Chiquinho (teclado e sampler), Samuel (baixo), Marcelo (guitarra) e Vicente (bateria), foi gravado durante um período de três anos. A Orquestra Jovem do Conservatório Pernambucano de Música e a Orquestra Sinfônica do Recife fizeram participações especiais.

Show de Mombojó, com Maglore e DJ El Cabong

Quando: 28 de agosto, a partir das 19h

Onde: Largo Tereza Batista, Centro Histórico de Salvador

Quanto: R$40 (inteira) e R$20 (meia) ou R$30 e R$15 e mais 2 quilos de alimentos não-perecíveis

