Modelo transexual brasileira estrela em campanha de lingerie

A modelo transexual Valentina Sampaio se tornou um dos nomes mais quentes da indústria da moda. Depois de posar para a campanha da primeira linha de maquiagens da grife francesa Balmain, a top volta aos holofotes do Brasil ao clicar a nova coleção de lingerie da Hope em parceria com o Alexandre Herchcovitch.

Depois do sucesso da coleção da À La Garçonne com a marca de lingeries, Herchcovitch se une com o time Hope mais uma vez, desta vez assinado sobre o seu próprio nome.

Valentina foi escolhida para personificar uma coleção que é dedicada a todas as mulheres e tem como inspiração os mistérios do oriente. As peças têm foco em matérias como renda e tule e estão disponíveis em duas cores: preto e vinho.

